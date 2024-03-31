DSE筆試下周開考 應預先下載簽到App

【本報訊】2024年DSE筆試將於4月9日開考，考生正作最後衝刺，不過，溫書之餘，考生亦要注意應考規定。考試及評核局提醒考生，第二代公開考試支援系統（PESS2）會於2024年DSE所有一般試場推行，考生應以手機預先下載「報到易 Check-in Smart （HKDSE）」App並在試場內自行簽到，在簽到後按試場主任的指示把手機關掉及放於座位下當眼處。考生亦必須帶備准考證和身份證正本，以供核實身份之用。

開考之後，考生需在答題簿/試題答題簿的封面及內頁、多項選擇題答題紙及補充答題紙上，於指定位置貼上個人的Barcode貼紙及填上考生編號。作答時，應在適當試題編號方格內，以原子筆或鉛筆畫「X」，否則有機會令有關答案不獲評閱。除中、英文科外，考生可帶備合規格的計算機應考其他科目，機身必須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」標籤，並不可設有印刷、顯示圖表或語文字句的功能。

考評局提醒試場內禁拍照 考評局亦提醒，考生不可把剩餘的Barcode貼紙帶走，亦不可為其拍攝或截圖，更不可在試場內拍照，違規行為有機會被扣分或降級。另外，作答時應注意字體盡量清晰，而作答MC時則建議考生用HB鉛筆填畫MC答題紙，有需要可擦去錯誤選項；若使用原子筆作答又沒有塗改工具，則可在錯誤的答案上打上「Ｘ」以示刪除，再填畫其他選項。