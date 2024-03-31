屯門餐廳職員 15秒亂棍擒鼠

【本報訊】老鼠出沒嚇煞食客，幸職員施展打鼠棍法建功。近日網上流傳一條影片顯示，一間粥麵店內出現一隻老鼠，兩名職員分別用掃把棍和宣傳板前後包抄打算擒鼠，老鼠驚慌竄逃，但終被職員用棍狂扑，成功扑暈老鼠。食物環境衞生署表示，截至2月底，已在屯門區內公眾地方捕獲859隻活鼠，以及收集382隻死鼠。獲悉事件後，會派員到相關處所巡查，並聯同房屋署人員及有關商場的管理公司職員巡視附近一帶地方。

影片長約25秒，片段開始可見兩名分持掃把棍及廣告紙牌的女職員，在店內驅趕一隻老鼠，一名男食客則站在一名女職員身後持紙牌協助圍封老鼠去路；店內一名女食客恐老鼠走近，被嚇至花容失色，耍手縮腳。持掃把棍女職員則亂棍扑向老鼠身上，經15秒「激戰」後，老鼠疑被扑暈後伏在近門口位置動彈不得。

有網民指，涉事處所是位於屯門愛定商場一連鎖粥麵店，亦有網民睇片後稱讚該名打鼠女職員「阿姐好棍法」、「呀（阿）姐有料，個膽細啲都搞唔惦（掂）」、「打鼠棒法厲害」、「女職員呀（阿）姐游刃有餘地施展閃電七連鞭，輕輕鬆鬆將老鼠打暈」。

食環署回覆本報指，截至上周四，並未接獲有關該處所出現鼠患的投訴。該署會派員到查詢所指處所巡查，向該處所負責人和員工提供衞生教育及防鼠和滅鼠建議，以及加強該處所附近一帶公眾地方的防鼠和滅鼠工作。紀錄顯示，截至2月底，食環署在屯門區內公眾地方共捕獲859隻活鼠，以及收集382隻死鼠。

青衣街市砧板現鼠蹤 此外，青衣街市前日亦現鼠蹤，據讀者向本報提供的一片段顯示，一隻碩鼠在青衣街市內的一間懷疑肉檔口出沒，期間更跳上砧板肆無忌憚地覓食。