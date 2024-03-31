東呼即應：前景不明經濟坎坷 港幸福指數三連挫

東呼即應落區街訪 市民斥政府嘥公帑 有機構調查發現，家庭快樂指數創4年新低，長者群跌幅最大，或與家人移民有關，而聯合國旗下可持續發展解決方案網絡（SDSN）與多個機構，日前聯合發布2024年版本《世界幸福報告》，香港的幸福指數得分僅5.316，由去年第82位跌至86位，連跌3年。《東呼即應》落區了解市民感到「不幸福」的原因，有市民抱怨「繳稅就是為了放煙花，覺得很無謂」；有議員認為樓股欠暢旺令人擔心經濟前景；有移民顧問則指香港經濟欠佳與出走潮互為因果，談何快樂、幸福。

報告指出，在143個國家及地區中，新加坡以6.52分排第30位，台灣以6.5分排第31位，內地則以5.97分排第60位，反觀香港的幸福指數得分僅5.316。港官打出「惠民生 添幸福」旗號，香港又號稱由亂入治、由治及興，幸福指數排名卻反而三連跌。

《東呼》落區要求市民就香港幸福感評分，以10分為滿分，市民梁小姐表示，給5至6分，因為香港的生活環境逼人成長，例如剛讀完書就要急着找工作，前途不明朗就會有很多煩惱，壓力很大。而市民黃先生更只給予3分，他認為香港人的幸福指數連續3年下跌的主因與政府政策有關，更直言繳稅就是為了放煙花，感到十分無謂，認為不如把錢花在市民身上，減輕市民或醫療系統的負擔等。

移民潮持續 長者變孤獨 「香港開心D」聯席主席、議員狄志遠認為，港人不開心的主因是經濟低迷，雖然現在就業率尚算可以，但大家都覺得前景不是很明朗，譬如樓市、股市均跌，令人對經濟前景擔心，而移民潮持續對老人家影響更深，譬如年輕人離開香港，老人家變成獨居，比較孤單不開心。他指，林林總總經濟、社會及疫情，都可能帶給社會氣氛比較負面氣氛，因而多了人不開心。他認為政府應推動社會氣氛，譬如包容、共融和諧的氣氛體驗，以及在公眾教育、精神健康方面，多做工夫。他指，現時政府舉辦多項盛事活動都是正面，市民可以參與，可能都會令社會氣氛比較好，這幾方面工作大家都可以積極推動。

有機構早前針對計劃移民人士進行問卷調查，結果顯示70%人計劃兩年內離港，當中近24%人認為經濟前景不明朗，有超過20%人認為外國教育制度比香港好，亦有14%人因為政治環境而計劃移民。調查更指，考慮移民人士多數都是中高收入人士，超過60%人年薪50萬以上，資產逾百萬的亦有近60%。

年輕人出走 考慮因素少 環凱移民顧問董事張家禧指，現在擁有BNO就可以移民英國，是一個很簡單和直接的誘因，影響到港人出走的意欲和情況，因為年輕人的基礎並不像中產及上了年紀的人士，他們沒有物業，工作又不是太過高薪厚職，所以他們留在香港或選擇出國的分別並不是太大，但在外國地方更大，物業市場樓價又不用那麼貴，他們都是只需找工作，年輕人要考慮的因素較少，出去看看世界，不適應就回來香港，年輕人比較靈活性、自由度亦會較大。

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