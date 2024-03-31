「468」連續性合約草案 港府：明年交立會審合適

對於有飲食業界認為現時市道不景，相關措施與垃圾收費一同實施，將會加重負擔，孫玉菡就指，今次的政策改動不大，只是將4星期的工時合併計算，總和達68小時或以上便屬「連續性合約」，換算為每星期計算即平均工作17小時，差距只是一小時，而且受惠的員工數目並不是特別多，額外薪酬支出只是1.5億元，是很小的數目，但就會為受惠僱員帶來實質改變。