「468」連續性合約草案 港府：明年交立會審合適
【本報訊】政府計劃明年上半年提交條例草案，將以往俗稱「418」的連續性合約規定修改為「468」，即連續4個星期受聘於同一僱主合共滿68小時，便受到相關僱傭條例保障。
勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，勞顧會就修訂已有共識，並在立法會相關委員會進行討論，明年上半年提交立法會大會審議，屬於穩妥、合適的時間。
對於有飲食業界認為現時市道不景，相關措施與垃圾收費一同實施，將會加重負擔，孫玉菡就指，今次的政策改動不大，只是將4星期的工時合併計算，總和達68小時或以上便屬「連續性合約」，換算為每星期計算即平均工作17小時，差距只是一小時，而且受惠的員工數目並不是特別多，額外薪酬支出只是1.5億元，是很小的數目，但就會為受惠僱員帶來實質改變。
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