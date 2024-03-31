貨櫃吞吐量瀕跌出十大 運輸局籲發展港口優勢

【本報訊】本港經濟疲弱，港口貨櫃吞吐量亦有所下跌。運輸及物流局局長林世雄昨日稱，根據統計處數字，香港港口在去年貨櫃吞吐量為1,440萬個標準箱，當局估計按國際航運業權威媒體的推算，香港港口的貨櫃吞吐量在去年排名全球第10，較2022年下跌一名。林表示，不少人可能會着眼於下跌趨勢，但他認為應抓緊時機繼續鞏固及發展香港港口的優勢，而運輸局亦一直朝此方向努力。

林世雄在網誌表示，社會對本港港口的吞吐量非常關注，而香港作為細小、開放型經濟體，港口活動表現難免容易受外圍環境、全球經濟及地緣政治等因素所影響。但他強調，在反映全球航運中心綜合實力的《2023新華‧波羅的海：國際航運中心發展指數報告》中，本港排名全球第4；而在海運服務業方面，香港的船舶註冊廣受國際認可，以總噸位計全球排行第4位。

加強灣區合作 增競爭力 林世雄指出，為了增強本港港口的競爭力，去年底發表的《海運及港口發展策略行動綱領》從「船」、「貨」、「地」三方面入手，全方位引領全球各地貨源透過船運使用香港港口，提升本港港口競爭力，當中包括讓香港成為優質綠色能源加注中心，提供綠色甲醇、液化天然氣等潔淨能源；促進智慧港口發展，通過數字化港口社區系統提高營運效率；加強與粵西地區與其他大灣區城市合作，擴大貨源和國際聯繫，增加經由香港港口處理的貨物出發地和目的地等。