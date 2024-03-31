日間暫託未足夠 以老護老難解咒

【本報訊】本港人口持續老化，「以老護老」的情況愈見普遍。香港婦女中心協會單位主管丘梓蕙指出，日間照顧服務非常重要，但服務在名額和時間上仍未足夠到位，不少全職工作的「打工仔女」很難準時於下午5時前接回長者，故若要實現居家安老，政府需要加強對照顧者的支持。

今年70多歲的惠珍，約10年前需要照顧中風的母親，她憶述自己起初是全天候貼身照顧，到後來申請了一家長者日間護理中心宿位，讓母親在中心做運動，如踏單車機等。她指，雖日託服務時間較短，而且經常在下午3時左右要接回家，但仍為她提供了喘息的空間，緩解了她的情緒壓力。

延長服務時間助照顧者 議員林素蔚表示，除了社交娛樂之外，日間護理中心還為老年人提供復健和認知訓練，讓他們可居家安老，在熟悉的環境中快樂地及有尊嚴地生活，而不是在有需要時就要輪候老人院，建議當局應加大推動日間護理或暫託支援。

社會福利署指，現時全港共有10間受社署資助的指定長者日間護理中心或單位，提供「延長時間服務」，在周一至周六朝8晚8服務，或者星期日及公眾假期提供朝8晚6服務，社署會繼續在新落成的資助長者日間護理中心，增設指定延長時間服務名額，配合長者及照顧者的需要。