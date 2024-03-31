食肆走塑在即 業界盼先用完存貨

【本報訊】首階段管制即棄塑膠產品的新法例將於下月22日起實施，屆時食肆將不能提供或銷售9類即棄塑膠餐具，酒店亦不能向顧客免費供應膠柄牙刷、樽裝水、浴帽等日用品。當局指，上月已有約20%食肆轉用替代品，餘下80%未轉用，相信目前是轉接時間，有業界表示希望用完即棄餐具存貨後才轉用。

適應期內可續用受管制品 環境及生態局局長謝展寰表示，收到業界反映法例未實施，因此不急於轉用替代品，亦有業界反映即棄餐具仍有存貨，希望用完再轉；替代品供應商則表示，已陸續有人訂貨，訂單正快速增加，相信各界需一段時間調適。

當局早前將適應期由兩個月延長至半年，謝展寰指，目前延長適應期需要不大，若法例生效後仍有食肆未轉用替代品，當局會了解其困難，以便提供協助，而商戶在適應期可繼續使用受管制即棄塑膠存貨。

當局已經於去年10月通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，首階段管制下，食肆禁止銷售及/或提供發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具、碟、杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋；而酒店則禁止銷售及/或免費提供棉花棒、膠柄牙刷、浴帽、剃刀、梳、樽裝水、食物膠籤、膠牙籤等用品。