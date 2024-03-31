垃圾徵費8月會否實施 視乎先行先試

14地點明打頭陣 收集數據再審視 俗稱垃圾徵費的都市固體廢物徵費計劃明日便會在14個地點推行「先行先試」計劃，當局定於8月1日正式徵費，環境及生態局局長謝展寰昨日介紹「先行先試」安排時，對8月正式徵費一事說法含糊，只稱要待試行計劃後收集數據後再全面考慮，當局會研究市民聲音、試行成效等，不會只考慮單一因素。此外，他也稱政府正擴大廚餘回收系統，目標是8月前在全部屋邨裝設廚餘機，未來市民可將廚餘連同膠袋放入廚餘機，亦毋須使用指定袋。

謝展寰昨日出席一個電台節目，談到「先行先試」計劃時，他指當局將免費向住戶派充足數量膠袋，但不會上門派發。只會放在大廈管理處以供取用，並記錄用量，其後透過意見調查了解情況。計劃會盡量模擬真實情況，雖然與實際推行會有不同，且試點內的市民亦不會百分百參與，但所得垃圾量及回收數據仍具推算及參考作用，可檢視流程對清潔和餐飲人員的影響，以及營商環境下對商戶產生的費用。

承認經濟是重要考慮因素 至於垃圾徵費會否如期在8月1日推行，謝展寰指會按「先行先試」計劃結果，平衡社會意見後作出最終決定。他承認經濟是重要考慮因素，但不會「無限放大」，強調不只考慮單一因素，徵費目的亦不是想罰市民錢。

冀8月前屋邨全裝廚餘機 謝又稱，14個先推行的處所比較典型，希望有不同情況的店舖、商場及屋邨等測試如何處理相關問題，以了解各持份者的感受。對於未有涵蓋學校，他解釋學校產生的垃圾量較少，午膳飯盒垃圾佔多，而小學午膳後主要由飯盒供應商處理，中學則較多學生買外賣回校，當局可與學校商討如何處理。

廚餘回收方面，謝展寰表示，當局正擴大廚餘回收系統，目標於8月前在全部屋邨裝設廚餘機，較多住戶的樓宇每座設立一部，其餘則每兩座一部；局方亦會於一至兩個月內調整廚餘系統，讓市民可將廚餘連同膠袋放入廚餘機，到廚餘廠才分開處理，並毋須使用指定袋棄置。

14個「先行先試」地點涵蓋數類場所，包括西九龍政府合署、公私營房屋如荃灣滿樂大廈安寧樓、柴灣連翠邨、九龍城成龍居、深水埗北河街及長沙灣道兩幢「三無」大廈；大埔新達廣場及屯門卓爾廣場兩個商場；新生精神康復會屯門長期護理院、屯門嘉濤耆樂苑；旺角鋿晶館、新蒲崗新光宴會廳、大家樂金鐘海富中心分店及大圍漢年茶餐廳4間食肆亦在計劃名單之列。