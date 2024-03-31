醫健：罕罕而談：盡早打蛇針預防生蛇

帶狀疱疹俗稱「生蛇」，是由水痘疱疹病毒引起的疾病，在50歲以上或免疫力較弱的人士（如罕病患者）當中較為常見。我十分鼓勵這兩類人士盡早接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，減低日後生蛇的機會。

去年香港中文大學進行了一個長者接種帶狀疱疹疫苗的研究，假設香港有約310萬名50歲或以上的成年人，比較他們在不接種疫苗，或接種了其中一種疫苗的情況下，可能出現生蛇的病症數目。

大家都知道生蛇是很痛的，有些病人就算痊愈後，還有持續數周甚至數個月的神經痛，病人如果患上眼部的帶狀疱疹，有機會引致角膜和葡萄膜發炎。研究估計如果長者不接種疫苗，每7個人當中就會有兩人患上帶狀疱疹，20人中會有1人出現與帶狀疱疹有關的神經痛，100人中會有1人出現眼部帶狀疱疹。

現時香港有兩種帶狀疱疹疫苗可供選擇，分別是帶狀疱疹減活疫苗和重組帶狀疱疹疫苗。研究估計長者接種減活疫苗後，可以把帶狀疱疹病例減少47,477宗，與帶狀疱疹有關的神經痛減少7,701宗，眼部帶狀疱疹的病例減少1,769宗。如果長者接種的是重組疫苗，更能把帶狀疱疹病例減少204,875宗，與帶狀疱疹有關的神經痛減少31,949宗，眼部帶狀疱疹的病例減少8,471宗，是減活疫苗的四、五倍效果。

另外，研究顯示長者在50至59歲期間接種重組疫苗，比起完全不接種疫苗，日後能避免生蛇的機會最高，所以我建議長者應該盡早去打蛇針，獲得最好的保護。

我希望這個研究能夠為有關部門提供參考，協助他們評估並制訂預防帶狀疱疹的公共衞生策略，減輕香港醫療系統的負擔。

中文大學醫學院 公共衞生及基層醫療學院教授黃至生

香港罕見疾病聯盟