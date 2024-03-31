多間大學擬辦醫學院 趙偉仁：教學人才難尋

本港醫療前線缺乏人手，當局有意加強醫科培訓，近日多間大學紛紛表態有意開辦醫學院，香港中文大學醫學院院長趙偉仁上任近兩個月，他回應事件時指，設立醫學院需考慮是否有負責臨床教學的足夠人員，這群人需有醫學知識，是一名醫生或專科醫生，同一時間又是一名教授，這類人才不太容易找到。至於更多大學開辦醫學院會否造成惡性競爭一事，趙偉仁坦言不太擔心，同時他也不擔心香港會發生類似南韓近期的大型醫生罷工潮。

趙偉仁在一個訪問中談到本港亦有增加醫科生培訓的需要，背景與近期南韓大型醫生罷工潮相似，中大醫學院早前表示希望增加學額至400個，趙表示，本港增加醫學生學額須經各方溝通，加學額亦屬持久性人力資源策略，稍有不慎或影響整體人力資源錯配，他不擔心會被質疑增速過急。

冀中大參與生命健康研發院 趙續稱，香港出現南韓大型醫生罷工工潮機會率極低，因為各持份者都有在議題上恒常溝通，加上醫生的本心是希望拯救生命，如選擇罷工，最後損失都是香港市民，他期望中大醫學院能參與成立生命健康研發院，以令更多科研成果轉化到臨床應用。

新一份財政預算案提出投放60億元，資助本地大學與海內外機構成立生命健康研發院，趙偉仁期望中大醫學院能參與，他有信心日後可做到更多科研成果轉化到臨床的應用，他舉例，他本人主導的機械人研究所，當中有3間國際知名的院校表示有意合作，當然亦需要轉化，強調中大醫學院有很好的經驗，例如盧煜明教授的無創產前檢查已轉化到臨床應用。

另外，中大醫學院下學年亦會開辦人工智能相關課程，趙偉仁期望教導醫護人員靈活應用醫學知識。