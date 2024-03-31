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多間大學擬辦醫學院 趙偉仁：教學人才難尋

醫療前線缺乏人手，多間大學近日紛紛表態有意開辦醫學院。 醫療前線缺乏人手，多間大學近日紛紛表態有意開辦醫學院。
醫療前線缺乏人手，多間大學近日紛紛表態有意開辦醫學院。
本港醫療前線缺乏人手，當局有意加強醫科培訓，近日多間大學紛紛表態有意開辦醫學院，香港中文大學醫學院院長趙偉仁上任近兩個月，他回應事件時指，設立醫學院需考慮是否有負責臨床教學的足夠人員，這群人需有醫學知識，是一名醫生或專科醫生，同一時間又是一名教授，這類人才不太容易找到。至於更多大學開辦醫學院會否造成惡性競爭一事，趙偉仁坦言不太擔心，同時他也不擔心香港會發生類似南韓近期的大型醫生罷工潮。
趙偉仁在一個訪問中談到本港亦有增加醫科生培訓的需要，背景與近期南韓大型醫生罷工潮相似，中大醫學院早前表示希望增加學額至400個，趙表示，本港增加醫學生學額須經各方溝通，加學額亦屬持久性人力資源策略，稍有不慎或影響整體人力資源錯配，他不擔心會被質疑增速過急。
冀中大參與生命健康研發院
趙續稱，香港出現南韓大型醫生罷工工潮機會率極低，因為各持份者都有在議題上恒常溝通，加上醫生的本心是希望拯救生命，如選擇罷工，最後損失都是香港市民，他期望中大醫學院能參與成立生命健康研發院，以令更多科研成果轉化到臨床應用。
新一份財政預算案提出投放60億元，資助本地大學與海內外機構成立生命健康研發院，趙偉仁期望中大醫學院能參與，他有信心日後可做到更多科研成果轉化到臨床的應用，他舉例，他本人主導的機械人研究所，當中有3間國際知名的院校表示有意合作，當然亦需要轉化，強調中大醫學院有很好的經驗，例如盧煜明教授的無創產前檢查已轉化到臨床應用。
另外，中大醫學院下學年亦會開辦人工智能相關課程，趙偉仁期望教導醫護人員靈活應用醫學知識。
趙偉仁指設立醫學院需考慮本港是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。趙偉仁指設立醫學院需考慮本港是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。
趙偉仁指設立醫學院需考慮本港是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。
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