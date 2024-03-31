出境人潮持續 籲留意口岸資訊

【本報訊】昨日是復活節假期第二日，各口岸繼續有出境人潮。有市民為避開假期首日的出行高峰，特地選擇延遲一日出發；另有市民稱，因回港當日正值假期尾聲，已有心理準備需排隊過關返港。海關表示，當局會在大時大節預計人流，並發放不同資訊，呼籲市民留意口岸情況。

市民無懼回港要排句鐘 昨早在港珠澳大橋管制站，有不少市民乘坐金巴前往珠海或澳門旅遊。有市民表示，特意提早出發乘搭巴士到口岸，但仍然有很多人出行，巴士都載滿客，又指計劃外遊3日兩夜，預計回港當日假期完結，屆時需要排隊過關返港。

有家長表示，計劃帶同小朋友到珠海遊玩兩天，預計花費約數千元，又形容昨日口岸不算擁擠，但會選擇搭船回港，避開人流。有市民稱，計劃經珠海轉至廣州遊玩3日，料回港當日是假期結束，過往試過凌晨時分回港要排隊一小時，認為問題不大。

復活節假期出境人次增加，海關表示，一般會在節日前夕預計通關人流，前線人員亦會緊守崗位，並靈活調配人手。同時，當局亦發放不同通關資訊，說明不同時段口岸的人流狀況，呼籲市民留意口岸情況，規劃出行時間。