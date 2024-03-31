U購超市分店 又一間宣布結業

【本報訊】港人北上消費成風，本地市道愁雲滿布，結業潮一發不可收拾。早前有傳華潤集團旗下超級市場U購Select削減近半分店，該連鎖超市很快要再少一間，位於深水埗澤安邨的U購Select分店已訂於下月中結束營業，店外已張貼告示；另一連鎖店舖759阿信屋亦會少一分店，該公司位於天水圍嘉湖1期的759阿信屋分店，已宣告最後服務至明日。此外，再有食肆結業，位於天后、主打新疆美食的天山小館今日便會停業。

深水埗澤安邨U購Select分店門外，已張貼多張結束營業通告，表示該店最後營業日為下月15日，同區的福榮街分店將繼續提供服務。根據該公司官網，現時全港分店數目為57間，而將於下月15日後結業的澤安邨分店，仍在官網分店列表之中。

執笠潮燒到759阿信屋 另外，位於天水圍嘉湖1期的759阿信屋分店亦被網民報料將結業，該公司已在靠近收銀台的位置出示結業通知，分店最後營業日為明日。

至於食肆方面，位於天后水星街、以售賣新疆美食、主打羊肉餃子的天山小館亦於今日結業。該店於2017年開業，本月初該店已於社交平台發布結業啟示。