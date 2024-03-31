假期慘況 旺角不再旺 拚經濟絕望

3日逾165萬人離港 復活節假期變成港人離港潮，截至昨晚9時，再有超過91萬人次出入境，離境港人逾43萬人，3日離境港人超過165萬人，出多入少下，多個核心商業及零售區均冷清清、靜英英。昨日下午，無論是尖沙咀廣東道、旺角或沙田，都沒有一般周末、周日的旺象，人流如鯽的旺角街頭更行人疏落，不少食肆及零售店舖不但沒有排隊候籌人龍。有店東更直言生意不佳，言談間更提起要配合政府的新環保政策，嘆道「（希望政府）幫吓手唔好搞咁多嘢」。有留港市民則指，本港物價昂貴，留港消費的吸引力實在不高。

昨午2時左右，旺角街頭頗為冷清，街道亦無平時人來人往的景象。就連平日逼爆、要人車爭路的西洋菜南街，街頭亦只見約四、五十人。街上遊客不多，本地人更少。不論商場抑或街舖，人流亦不如平日，店舖減價吸客也只有零星顧客，甚至連食飯時間，不少食肆仍只有兩三枱客。最多人的一間藥妝店，店內只有十餘人。

香港物價高企，令不少港人選擇離港，轉到內地消費。豈料昨日連主打平價的兩餸飯店家都表示生意難做，自今年初起，舖頭生意大減，對比起往年至少減三成，今個假期開始更只得零星客人，生意相當慘淡。她又表示因為內地價錢平選擇多，香港食肆很難競爭，對於港人北上潮感無奈。

李小姐與友人到旺角行街，指今個假期香港整體「人少咗」，是唯一吸引她外出的原因，朋友同事中有不少選擇離港度假，同行的韓小姐亦指昨日開始街上已經少人，大部分店舖不用排隊，尤其食肆。雖感覺街上行人減少「更好行」，但她們又指因為價錢貴，令人卻步，又認為未來物價只會愈來愈貴，令市民在港消費意欲進一步減低。又有假日行街的市民表示，香港物價愈來愈貴，沒有留港消費的吸引力，自己復活節假期留港，純粹因為沒有作特別打算。

政策擾民 店東盼「唔好搞咁多」 面對零售餐飲業市況不佳，多間店舖接連倒閉，政府拚經濟似乎未見成效。經營餐廳的梁小姐表示近期生意相當差，復活節假期遊客不來，本地人又走，生意額起碼跌兩成半至三成。疫後經濟持續蕭條，政府早前推出不少計劃，希望鼓勵市民多外出消費，帶旺經濟。不過梁小姐就認為有關施政緣木求魚，實際對業界的幫助不大，近期還要店家應付垃圾徵費、走塑等新政策，令食肆百上加斤，反而希望政府「唔好搞咁多嘢，就已經幫咗好多喇」。