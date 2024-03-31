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60呎長吊臂船淹沒消防蛙人搜索
沉沒船隻僅露出部分金屬組件（紅圈示）。
【本報訊】昨日上午10時許，消防船駛經香港仔西避風塘一帶期間，發現一艘約長60呎、裝有吊臂的工作船緩緩下沉，未幾船身完全被海水淹沒，僅有部分金屬組件露出水面。消防派出蛙人落海搜索，初步相信船上無人，事件中無人受傷，至於船隻沉沒原因有待相關部門作進一步調查。
消防車在場戒備。（馬竟峯攝）
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