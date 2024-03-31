月台無閘門 火炭站一日兩宗誤進路軌

【本報訊】昨日上午8時許，一名姓何（60歲）男子於港鐵火炭站2至3號月台失足墮軌，現場有兩名乘客見狀，即時出手相助，把事主扶返月台。何男手腳擦傷，毋須送院，案件列作「有人意外受傷」處理。至下午1時許，一名姓梁（58歲）女子被發現闖入港鐵火炭站3號月台路軌，港鐵職員即時按動月台緊急掣，以防列車埋站撞倒梁婦，同時派員把她帶返安全位置，經初步調查後，案件列作「有人誤闖路軌」。

港鐵表示，昨日有兩位乘客不慎誤進火炭站路軌範圍，港鐵公司向他們表示慰問。事件發生在昨早約8時45分及下午約1時10分，兩次均由火炭站月台的視頻分析閉路電視系統偵測到有人進入路軌範圍，系統隨即發出警報，車站職員同時留意到相關情況，於是立即按動月台緊急掣，防止列車進出車站。兩位乘客其後在職員及其他乘客的協助下安全返回月台。據職員了解昨早事件的男乘客為視障人士，他表示行走時因未有留心而不慎誤進路軌；而下午事件的女乘客表示自己視力不清，在接電話期間不慎誤進路軌。職員有向他們作出慰問，兩名乘客均表示不需召喚救護車，其後離開火炭站。處理事件期間，東鐵綫列車服務不受影響。

年底前將完成安裝 現時所有港鐵車站均設有協助視障乘客的設施，包括失明人士引導徑、觸覺車站布置圖及升降機、扶手電梯和出入閘機設有發聲提示器等。當列車駛入及關上車門時，車站均會作出廣播提醒乘客。

東鐵綫13個車站的自動月台閘門安裝工程於2023年年中有序展開，其中馬場及落馬洲站的工程巳經於去年完成，今年年底前將會陸續完成包括火炭站內共9個車站的閘門安裝工作，並爭取在明年內盡快完成餘下車站的工程。