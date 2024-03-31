元朗山火累電壓驟跌 九龍新界53宗困𨋢

疑架空電塔受影響 中電報告須4周內呈上 元朗的一場山火，導致中華電力供電又出事，九龍、新界多區電壓驟降下，最少發生53宗困𨋢事故！昨午12時28分，九龍及新界多區電壓驟降，包括元朗、黃大仙、馬鞍山、上水、東涌在內的地區，均有市民被困電梯的報告。中電指，旗下連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統昨午短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷，初步懷疑是因架空電塔受元朗十八鄉的山火影響。機電署要求中電在4星期內提交事故報告。有議員則促請中電盡快查明事故原因，當局亦要檢討電壓異常事故，及是否有需要將相關情況納入獎罰機制。

昨日上午，元朗崇山新村對開山坡，出現野草被火焚燒的事件，現場一度傳出爆炸聲，消防到場撲救，同時通知飛行服務隊直升機到場投擲水彈。現場所見，起火山草的位置鄰近電塔，中電發言人表示，初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，出現短暫電壓驟降，工程人員正跟進事件。

事件中，消防處在短時間內接獲多宗被困升降機的報告，據了解，相關地區包括元朗、黃大仙、馬鞍山、上水、東涌等。

本報向中電查詢，獲回覆短暫電壓驟降期間，受影響區域的電力供應並無中斷，但由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響，例如部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；火警鐘可能出現鳴響等。

議員促電壓異常納獎罰機制 港燈發言人亦指，在昨午約12時28分，由於港燈供電範圍以外的電力系統發生異常，港島區部分客戶可能感受到少於一秒的電壓驟降，供電之後立刻回復正常。

機電署在中電通報後已立即跟進事態發展，並即時派員到現場進行評估工作，並要求中電盡快查明事故成因，就事故在4星期內提交詳細報告。

議員張欣宇表示，中電需盡快查明事故發生成因，以確認是否受其他工程或天氣等不可控因素影響而發生意外，但若屬中電「自己錯」，則政府當局需考慮再檢討現行的懲罰機制。張解釋指，現行懲罰機制門檻過高或難以觸發，甚至會和恢復供電的獎勵機制對沖，但此機制只適用於停電情況，卻不包括電壓異常等問題，認為當局應檢討將此類意外情況納入獎罰機制之中。

山火曾蔓延 昨晚仍未救熄 直至下午約4時半，火乘風勢，火線一度蔓延至300米。而入夜後，經過消防極力撲救，火勢稍斂，火線縮至約120米，其後更被截斷。至晚上9時許，火線一分為二，但仍未救熄。消防處出動8輛消防車參與撲救。