簡化解僱機制做樣 半年僅發6通知書 懲處表現欠佳公僕少之又少

【本報訊】公務員向來被稱為「鐵飯碗」，惟近年遭各界批評工作僵化，要求審視制度之聲不絕。不過，事與願違，政府在默默開位的同時，表現欠佳的公務員受到處罰卻是少之又少。政府在去年9月推行簡化解僱機制，着令表現不佳的公務員退休，至今只向6名公務員發出相關通知書，其中一人將被着令退休，一人自行辭職。

6人中只2個需「打爛飯碗」

政府去年9月起簡化處理表現欠佳公務員的機制，包括將申述機會由4次減為兩次、規定觀察期只可在特定情況下延長一次，以及取消部門內設獨立委員會等。而自2023年9月實施簡化機制至今，有6人被當局向其發出通知書。其中一人在指定觀察期內工作表現有改善而獲部門暫緩執行；一人自行辭職；一人在指定觀察期內工作表現仍然欠佳而將獲發擬令退休通知書；其餘3人仍在指定觀察期。