發債度日仍照開位 削部門1%支出當交差

【本報訊】疫後香港經濟復甦不似預期，股市樓市不見起色，政府財赤嚴重，當局在新一份財政預算案中提出削減各部門1%經常開支，以及繼續推行公務員零增長等，但事實上在削減部門開支的同時，卻增加開位。

當局日前公布本財政年度首11個月，即截至今年2月29日的財務狀況。2月份的財政赤字是174億元。本財政年度首11個月的整體開支為6,472億元，收入為4,572億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得725億元收入及償還8億元的本金後，本財政年度首11個月的財務狀況為1,183億元赤字，財政儲備為7,165億元。

千億財赤 儲備跌破7000億 而當局預計本年度綜合赤字為1,016億元，千億財赤下，政府大舉發債，下個財政年度發債1,200億元，當中包括200億元零售綠色債券及基礎建設債券。另政府亦計劃未來5年，每年發債最多約1,350億元，推動北部都會區及其他基建項目。財政儲備在今年3月31日預計為7,332億元，預計下年度財政赤字達481億元，財政儲備料將至6,851億元。

另外，當局在新一份財政預算案中，不但大幅度減糖，更表示會嚴格控制經營開支，包括繼續推行公務員編制零增長，將編制控制在不高於2021年3月底的水平，並繼續推行資源效率優化計劃，各部門每年削減經常開支1%。