5年開109個 首長級編外位盡出 公僕零增長靠偽術

財赤開源不果 高薪愈聘愈多 政府出爾反爾司空見慣，在巨額財赤下雖曾強調公務員「零增長」，但不少議員質疑「出術」，在開設常額職位之餘，透過保留及新增有時限編外職位，不斷開設新位，當中不乏高薪厚職。根據政府最新提交的數據顯示，過去5個立法會年度獲財務委員會批准開設、保留及重新開設的首長級職位共188個，常額佔79個，有時限編外職位共109個，政府預計在今個立法會會期內開設16個常額及有時限編外職位。有議員認為，在財赤的情況下，當局應認真審視是否有開位需要，並建議由專業顧問逐一部門檢視各部門人手，同時善用科技，以精簡人手。

公務員事務局和財經事務及庫務局日前提交立法會人事編制委員會的文件中，列出2018至2023年立法會會期內獲財委會批准的常額及有時限編外職位的數字。過去5年，獲財委會批准開設、保留或重新開設的常額及有時限編外職位合共188個，由2018至2023年分別是36個、25個、44個、45個及38個。至於因沒有運作需要而如期撤銷的首長級有時限職位合共20個。

謀再增16個首長級職位 在開設常額職位方面，公務員職位共66個、開設法官及司法人員，或廉政公署有8個，而非公務員職位則有9個，而在2020-21年度則刪除了4個公務員常額職位。至於有時限編外職位方面，開設公務員職位高達60個、開設法官及司法人員，或廉政公署僅兩個，非公務員職位有3個，而重新新開設或保留公務員職位44個。當局預計在今個立法會會期內會向人事編制委員會增加16個職位，當中有3個常額及3個編外職位已獲財委會批准，而稍後將申請批准開設4個首長級常額職位，重訂3個首長級常額職位的職級，以及轉撥9個首長級常額職位；開設兩個首長級編外職位，以及保留兩個首長級有時限職位；亦會開設兩個法官及司法人員首長級常額職位。

開設首長級常額職位的部門包括，屋宇署把一個首長級有時限編外職位轉為常設職位，以持續領導和監督有關新界豁免管制屋宇僭建物的執法策略和措施、律政司開設一個副首席政府律師，負責執行與國際調解院籌備辦公室有關的法律工作、教育局開設教育署助理署長，以繼續掌管課程發展處，而擬設的數字政策辦公室亦開設一個資訊科技助理署長職位，負責有領導推行促進跨境數據流動的便利措施，另有兩個法官及司法人員首長級常額職位。當局強調包括上述建議開設的職位，預計2024-25財政年度終結時的公務員編制約為19.4萬個職位，不會超過2021年3月底的公務員編制水平，符合政府自2021-22年度起實施的公務員編制「零增長」的政策。

議員促聘顧問檢視人手 不過，身兼人事編制小組委員會委員的議員江玉歡表示，雖然開位是要視乎部門需要，但現在部分部門確實人滿為患，她舉例指食環署、康文署現時都有超過萬人，水務署亦有4,000人，認為在政府財赤，以及「人冇多到，經濟冇好到」的情況下，當局必須認真審視是否要繼續開位，而且必須請專業顧問逐一部門檢視，是否能夠縮減編制及人手。她又形容，當局不斷開設首長級職位，但事實上中低層離職人數最多，當工作效率不夠時，當局選擇請人，直接導致開支愈來愈大。

同樣是委員會委員的議員容海恩則表示，過去不少編外職位時效不斷延長，形容小組委員會在審議開位時已十分謹慎，但當局應重新檢視人手編制，開設多年的編外職位，若確實達不到工作指標，便應停止該職位，或思考在現有人手中作調配，同時應善用科技，職務減省之後，達到精簡人手的效果。政治組

當局預計今年增加16個職位。 立法會期內獲財委會批准或預計開設的首長級職位