撥亂反正：說實話不代表有道理

早前寫過中美兩國的電動車大戰，指出美國濫用國家安全理由，打壓中國的智能電動車進軍當地，實際只想維護美國的科技霸權、汽車製造商及本地工人的利益。向來說話比較直率的美國財長耶倫，日前向當地一家太陽能電池廠演說時講了實話，但實話並不代表有道理。

耶倫形容中國近年加速生產太陽能、電動車和鋰電池，是進行「不公平競爭」，扭曲了全球價格，傷害了美國以至世界各地的相關企業和工人；正如中國過去曾大力支持鋼鋁等重工業，導致投資過度和產能過剩，須以低價出口到海外；有關做法維持了中國的生產和就業，卻導致全球其他地區的工業萎縮。某間公司製造及販賣的商品又平又靚，大受顧客歡迎，導致其他經營不善的同業出現虧蝕以至倒閉，這是公平競爭的結果。但由於今次受損的是美國公司，華府就視之為不公平競爭，連小學生都聽得出是輸打贏要的歪理，偏偏身為經濟學教授的耶倫卻講得出口。

美方過往指控中國以至部分歐洲盟友，通過出口補貼向外國進行傾銷，構成不公平競爭，但今次提供補貼的卻是美國政府。根據2022年通過的《通脹削減法案》，如電動車的任何電池組件，是來自中國等「受關注的外國實體」，便不能享有華府給予當地消費者的稅務優惠，變相向美製的電動車及電池提供補貼。中方近日已就此向世界貿易組織提告，但美方一直視世貿的裁決如無物。

除了中國，該法案也引起多個美國盟友不滿，例如加拿大政府去年就決定，向在當地生產的德國福士汽車提供補貼，以抵銷美方的歧視性稅款。最終受害的不僅是中國的車廠及加國的納稅人，美國的消費者被迫買貴車，整個地球的減排進程也會受影響。