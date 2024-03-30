自成一家：慎防中巴關係官熱民冷

俄羅斯發生恐襲悲劇不久，被中國民眾暱稱「巴鐵好兄弟」的巴基斯坦近日也發生針對中國人的恐怖襲擊，導致5名中國公民身亡。這已是短短一周內第3宗中國企業在巴基斯坦遇襲的事件，無疑為中巴關係敲響警號。

巴基斯坦由於政府管治水平低落，加上貧困人口多，多年來一直是恐怖主義滋生的溫床，存在所謂的「三股勢力」，即民族分裂主義、宗教極端主義和暴力恐怖主義。各方政治勢力的訴求不盡相同，但由於中國和巴基斯坦政府關係密切，加上在巴國投資日益增加，自然也成為被針對的目標。

以這次發生恐襲的開普省為例，近年中巴兩國致力建設「中巴經濟走廊」，其中「西線」主要經過俾路支省和開普省，引起了當地一些民眾反對，質疑中央政府使用地方資源，實際上是剝奪了當地人的權益，並且支持通過暴力手段表達不滿。這個情況和20多年前北京政府推出港澳個人遊政策頗為相似。當年中央的原意是希望給香港帶來好處，豈料商界成為最大贏家，基層市民甚少獲利，於是衍生對政府不滿。

部分巴基斯坦的民眾本來只是針對本國政府，但鑑於中國在巴國的影響愈來愈大，一些激進分子於是攻擊中國在巴企業，希望通過這種手法實現其政治訴求。如何解決國內激進甚至是民族分離主義問題，是巴基斯坦的內政，中國不宜干涉。然而，北京在和巴國合作的同時，也應以個人遊政策為借鑑，爭取當地人支持。比方說，中國發展「中巴經濟走廊」項目建設時，應更多地考慮地方的利益，妥善處理中企與當地民眾關係，令兩國的經貿發展能夠惠及於民。只有這樣，才能防止中巴關係官熱民冷，讓當地激進的勢力失去社會基礎。