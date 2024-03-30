強詞有理：不來也罷

美國財政部長耶倫據說計劃4月份再度訪問中國，這將是其去年7月之後的第二次訪華。無事不登三寶殿，此次又是為何而來？她最近在接受外媒採訪時提前製造輿論，聲稱世界上沒有一個國家像中國那樣大力補貼其優先產業，並提到電動車、電池和太陽能產品等產業。很明顯，耶倫頻頻撲撲，來回奔波，目的絕不單純，除了要求中國繼續購買美債，也許還有「興師問罪」的味道。

說到補貼優先產業，其實並非甚麼新鮮事，世界各國概莫能外，美國更是始作俑者。拜登政府近年相繼通過《晶片法案》和《通脹削減法案》，分別對晶片和新能源汽車產業提供巨額補貼，嚴重扭曲公平競爭，擾亂全球產業鏈，這是人盡皆知的事實，歐洲盟友固然不滿，連日韓等附庸國也頗有微詞。中國商務部最近就美國《通脹削減法案》有關新能源汽車補貼等措施，訴諸世界貿易組織爭端解決機制。美國貿易代表戴琪辯稱，法案是美國認真應對全球氣候危機，及投資經濟競爭力的開創性工具，也是對清潔能源未來的貢獻云云。自己提供補貼振振有詞，別人提供補貼卻是罪大惡極；自己不遵守世貿規則，卻要求別人遵守，老美未免太雙標了吧？

說穿了，美國對中國優勢產業如此忌憚，不是因為甚麼補貼政策，而是因為美國相關產業已經明顯落後於中國。正如華為被打壓一樣，主要原因就是其5G技術領先全球。匹夫無罪，懷璧其罪，現在美國又將矛頭對準中國的電動車、電池和太陽能產品，甚至明搶TikTok，恰恰說明本身沒有底氣。競爭不過對手，便以下三濫手段打壓，正是老美的一貫作風。

然而，不管美國如何打壓，都注定徒勞無功。這些年中國堅持自主創新的原則，不斷取得突破，大大提升產業的競爭力和國際影響力。耶倫急於再度訪華，顯然是嗅到了某種危機。美國整體競爭力每況愈下，科研創新無以為繼，優勢產業所餘無幾，債務規模又持續膨脹，作為大掌櫃的她豈能不焦慮？

就目前形勢來看，雖然中國整體經濟狀況不盡如人意，增長力度仍嫌不足，但在某些新興產業已牢牢掌握主導權和主動權，形成明顯的領先優勢。所以，如果耶倫此次來訪是想求中國繼續購買美債，也許還可以商量，如果是為了興師問罪，還是不來也罷。