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商場廁所起火 煙霧瀰漫
消防趕至救援。（張開裕攝）
【本報訊】昨日早上7時許，石硤尾邨商場一樓廁所發生火警，大量濃煙湧出商場走廊，保安員見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，拖喉射水灌救，未幾把火勢撲滅，事故中幸無人受傷。
垃圾桶率先燒着
消防經初步調查後，相信是廁所內的垃圾桶率先起火，至於起火原因有待進一步調查。
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