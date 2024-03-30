火槍焚宅困險境 婦燒傷 4貓殞命

疑洩漏焫着雜物 140街坊逃生既驚且急 居於東涌居屋單位的中年女戶主，昨晨使用網購火槍煮食期間，有火舌焫着雜物起火，烈燄夾雜濃煙竄出窗外，驚動約140名居民疏散逃生。消防趕至救援，未幾把火勢撲熄，並在起火單位救出二級燒傷的女戶主，她經搶救後命危，其飼養的4隻貓貓則葬身火海，另有兩名女街坊吸入濃煙不適。據悉，涉事女住戶使用的火槍懷疑意外洩漏肇禍，初步相信起火原因無可疑。

昨日清晨6時許，裕泰苑裕瑛閣中層一單位起火，全屋瞬間陷入火海，火舌夾雜濃煙噴出窗外直攻半空，導致大廈中高層位置濃煙密布。消防接獲姓孫（58歲）女戶主報案，趕抵現場出動一隊煙帽隊和開動一條喉射水灌救；與此同時，大廈約140名居民在執法人員和消防搜救隊協助下，被疏散至樓下安全地方暫避。直至早上約6時50分，火勢始告被撲滅。

另兩婦吸濃煙送院 救援期間，消防在起火單位尋獲孫婦，她臉部、右邊手腳及臀部二級燒傷，由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救後危殆；另有兩名分別姓黃（80歲）和姓吳（65歲）婦人，疑因吸入濃煙不適，需由救護車送往北大嶼山醫院接受治理。同時，消防在火場內救出孫婦飼養的4隻貓貓，牠們毛髮濕漉，氣若游絲，其中一隻貓貓據悉已皮開肉綻。消防替貓貓施心外壓急救，可惜全無起息，4隻貓貓俱被證實全部死亡，遺體交由愛護動物協會處理。

據了解，孫婦與其兒子同住上址單位，後者正在內地旅遊。事發時，孫婦使用網購的火槍煮食，未料火槍懷疑突然洩漏起火。起火單位遍地積水，家具雜物嚴重焚毀，牆身、天花板及鐵閘均被燒至熏黑。消防經初步調查後，相信火警原因沒有可疑。