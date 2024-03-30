隧道逆線飆逃 私家車險象環生

【本報訊】近日網上瘋傳兩段車Cam短片，顯示於本周四深夜約11時45分，一輛白色私家車在尖山隧道逆線行駛，險與途經車輛迎頭相撞。其中一段影片顯示，拍片車輛正沿隧道快線出九龍，當時前方一輛電單車沿中線行駛，路面暢通無阻。惟相隔數秒後，一輛白色私家車突然從彎位殺出，朝拍片車輛疾馳而至，對方司機亦懷疑「知衰」，曾經閃燈示警，當白色私家車駛過電單車後，立刻切雙白線入中線，在最後一刻避過兩車相撞。

疑避出口路障截查 另一片段的情況相似，顯示該輛白色私家車繼續逆線行駛，險與快線另一輛車迎頭互撼，但今次是拍片車輛的司機主動避讓，在雙方距離不斷收窄之際，冷靜觀察隧道內的交通情況，並在千鈞一髮間扭左切線；至於白色私家車前路無阻，就此「直行直過」。

據了解，涉事白色私家車原本於沙田進入尖山隧道前往九龍，惟有人懷疑「身有屎」，獲悉隧道出口有執法人員設置路障查車後，索性在隧道管道內掉頭逆線飆逃。隧道職員得悉事件後已報案求助，執法人員正就事件調查。