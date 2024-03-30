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元朗山火 飛服隊擲水彈撲救

直升機投擲水彈。（文健雄攝） 直升機投擲水彈。（文健雄攝）
直升機投擲水彈。（文健雄攝）
【本報訊】昨日下午1時05分，有市民致電報案，指元朗五和路蔡屋村對上山頭有山草起火。消防接報趕至，隨即登山撲救，政府飛行服務隊直升機奉召協助，在起火位置投擲水彈，至下午約2時02分，山火終被救熄，至於起火原因有待調查。
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