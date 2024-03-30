澳門消息：兩女生受騙失聯 珠海尋獲

【本報綜合報道】兩名女大學生懷疑墮入「公檢法」騙案，被電詐集團指涉及嚴重案件，要求配合調查，要求斷絕與外界聯繫，並獨自往珠海租住酒店匿藏。其中一名事主已向騙徒轉帳20萬澳門元。由於兩名事主皆被誘騙至珠海，澳門執法部門請求內地執法部門協助，最終在珠海一酒店尋獲。

其中一人失款20萬 其中一名女事主是在廣州讀書的澳門女學生。澳門執法部門在周一（25日）接獲事主家人報案，稱女兒疑落入「公檢法」騙局，並已失聯。失聯前女兒曾以出國留學為名索要30萬澳門元。同日下午，銀行通知女兒帳戶內有20萬澳門元被提走。人員經調查發現，該澳門女生失聯前曾返澳門短暫停留數小時，並已再次前往內地。澳門執法部門立即透過緊急聯動機制請求內地執法部門協助。內地執法人員當日在珠海尋獲正依騙徒指示藏於酒店的女生。該名女生已向騙徒轉帳20萬澳門元，並且正準備匯出另一筆款項。

另一宗涉及一名在澳門讀書的內地女學生。執法部門在本月4日接獲澳門一所大學報稱，一名內地女學生失去聯絡，不知去向。女學生失蹤前曾向家人表示正遇到「麻煩」。經調查，女學生已離開澳門返回內地。執法人員請求內地方協助，同日晚上於珠海一酒店尋獲失聯的女學生，獲悉她正在籌款給騙徒，該酒店為騙徒要求她匿藏的地方，幸無損失。