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打擊阻街 26車收牛肉乾
人員票控違例車輛。
【本報訊】油麻地區執法人員，於前日晚上聯同食物環境衞生署（食環署）人員於油麻地新填地街、窩打老道、眾坊街、上海街及石龍街一帶進行聯合行動，打擊阻街以及交通違例事項。
行動中，人員針對危及道路使用者及交通阻塞等違例事項執法，共向26部車輛發出定額罰款通知書。食環署人員其後進行相關街道清理行動。
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