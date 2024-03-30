公眾泳池下月起陸續開放

【本報訊】康樂及文化事務署昨日宣布，轄下泳館於4月1日起或完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。署方呼籲市民在享受游泳樂趣之餘，要注意安全、顧己及人，保持公眾泳池清潔衞生。

九龍仔游泳池改建暫停服務 在4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除梅窩游泳池）每日由上午6時30分至晚上10時，分3節時段開放，期間有兩節各一小時的暫停開放時段。梅窩游泳池則於每日上午8時30分至下午6時開放，以配合港外線渡輪班次，期間亦有一段一小時的暫停開放時段。此外，九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放。

至於同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館，暖水游泳設施於4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放。

而為保持公眾游泳池清潔衞生，除每日例行清洗工作外，各公眾游泳池亦會進行每星期一次大清潔。大清潔行動於平日（即星期一至五）其中指定的一天，在上午10時至第二節開放時間結束前進行。如大清潔日適逢公眾假期，將改在該星期的另一天進行。個別公眾游泳池於2024年部分日子暫停開放，以進行維修工程。

17個泳館包括，中西區堅尼地城游泳池、灣仔區摩理臣山游泳池、九龍城何文田游泳池、黃大仙斧山道游泳池、摩士公園游泳池、觀塘游泳池、深水埗荔枝角公園游泳池、油尖旺九龍公園游泳池、離島東涌游泳池、北區粉嶺游泳池、沙田顯田游泳池、沙田賽馬會游泳池、荃灣城門谷游泳池、屯門游泳池、屯門西北游泳池、元朗游泳池及將軍澳游泳池。