率先試玩青年專用手機程式 青聯主席楊政龍讚定位清晰

【本報訊】政府近期推出首個以年輕人為服務對象、集最新資訊和活動於一身的手機應用程式「HKYouth+」。香港青年聯會主席、英皇集團副主席楊政龍表示，香港從來沒有一個專門為年輕人而設的應用程式，加上其定位清晰，提供各類年輕人熱門話題、學習資源及活動資訊，有助建立友好社區，同時加深了解政府工作，增加對政府信任，呼籲下載，展開精彩旅程。

集活動熱話資訊3範疇 應用程式包括「活動」、「熱話」和「資訊」3大範疇，用家只需要選擇個人所在地區，並在8個資訊內容類別中選擇喜愛的內容，就能隨時接收相關的最新動態，如公務員投考須知、內地專題實習計劃2024及報名參與交流團等各樣實用資訊。

楊政龍昨日獲邀率先試玩，對應用程式讚不絕口。他指，該應用程式就像一個年輕人專享的搜索引擎，將所有年輕人感興趣、重視的話題和項目都壓縮集中於此，更讓志同道合的年輕人聚首一堂，建立友好社區，同時讓他們了解政府工作，增加對政府的信任。

操作靈活 走漫畫風格 楊介紹應用程式的互動介面，指該應用程式與一般不同，是走漫畫風格，故十分喜歡，又指介面簡單清晰，可以讓年輕人自由探索和體驗應用程式的各種功能，並同時能按自身興趣搜索內容、讚好、保存，以及透過轉發與好友分享，操作十分靈活。