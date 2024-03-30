入境處青少年領袖團 赴澳門交流

【本報訊】入境處青少年領袖團繼去年暑假走訪廣州、東莞、珠海後，今年有35名隊員趁復活節假期到訪澳門，了解澳門的出入境管制及證件簽發工作，並透過與當地青年交流，加深彼此對青少年團隊訓練以及兩地文化的了解，互相學習及啟發，讓他們對大灣區城市的發展有更全面的了解。

實地考察「合作查驗 一次放行」 35名隊員來自本港12間中學，交流團行程非常緊湊，首先參觀港珠澳大橋澳門口岸，透過親身體驗出入境程序及參觀口岸設施，實地考察澳門出入境管理工作，包括「合作查驗，一次放行」的運作。隊員之後參觀澳門身份證明局，了解該局的簽發證件的服務，包括實地考察24小時自助服務中心等，以及認識澳門電子旅行證件的高端技術，豐富他們對證件防偽特徵的知識。

隊員亦參觀澳門歷史城區，由治安警少年團的隊員代表為隊員作導賞，透過遊歷古蹟了解到澳門400多年來的中西文化融合及多元共存的歷史，並促進兩地青年交流。隊員其後參觀澳門保安部隊高等學校，與治安警少年團交流。入境處表示，希望讓領袖團隊員更了解大灣區的最新發展，啟發他們把握在大灣區發展的機遇。