後日起職津加碼 撐自力更生養家

金額劃一上調15% 4口家月領$4830 後日便踏入4月，政府宣布4月1日起劃一增加職津計劃下住戶及兒童津貼金額15%，所有領取職津的家庭均可受惠。以一個育有兩名合資格兒童的4人住戶為例，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增加至每月4,830元，增加630元。新津貼金額將惠及由今年5月起遞交職津申請的住戶。當局指，增加在職家庭津貼的津貼金額，可進一步紓緩基層在職家庭的負擔，鼓勵持續全職工作、自力更生。

勞福局指出，新申請人或過往曾領取職津但尚未在適用期內提交申請的人士，須在適用期屆滿前提交申請，才符合資格領取額外款項。額外款項相當於領取人士在適用期內最近一次提交而最終獲批的職津申請中，獲批月份的平均每月津貼金額的一半，金額因個案而異。另一方面，當局指，在《2024年撥款條例草案》獲通過後，在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處會向領取職津住戶發放一次過額外款項，額外款項預計最快可於《條例草案》獲通過後的一個月開始發放。

向35萬小學生派指定垃圾袋 另外，垃圾徵費先行先試計劃後日也會生效，14個指定處所包括政府辦公大樓、公共屋邨、食肆、商場甚至三無大廈等開始試行計劃，環保署表示，正與教育局商討，自4月開始陸續向全港約35萬名小學生每人派發一個15公升的指定袋，希望他們把垃圾收費的資訊帶回家中，又會向全港近70萬名中小學生發送有關垃圾收費的宣傳單張和海報等電子訊息。至於先行先試的處所，則會獲當局提供垃圾袋先行測試，政府會在5月至6月與立法會商討試行計劃的結果。

環保署指，向學生派發指定垃圾袋的計劃會陸續展開，希望他們與家長合力推動垃圾徵費。至於14個指定地點包括「三無」大廈、食肆等先行先試的計劃，政府會在過程中收集運作數據及意見，檢視相關試點對實行垃圾徵費的準備程度及可能遇到的問題。有關試點包括有逾百家商店的商場，逾600個座位的大型食肆、及單幢樓、三無大廈等，政府希望全方位的測試，可以取得更多經驗。

不過，參與計劃的店舖職員、及環保組織都對計劃有不少異議，擔心準備不足，又質疑沒有學校、展覽場地或酒店等加入，試行計劃缺乏廣泛性及代表性。