醫健：醫健寶庫：頭頸癌的預防和治療

頭頸癌是指出現於腦部以下、鎖骨以上的惡性腫瘤。常見的頭頸癌包括鼻咽癌、口腔和咽喉癌，及唾液腺腫瘤。

鼻咽癌在華南較常見，故又稱「廣東瘤」。成因包括EB病毒感染、常吃煙熏或醃製食物如鹹魚等，以及遺傳因素。症狀包括聽力障礙、耳鳴、鼻涕帶血等，但部分患者初期或無明顯病徵。晚期或因頸部淋巴轉移導致頸部腫塊，及腫瘤入侵顱底出現面部麻痹和複視。鼻咽癌的第一線治療是放射治療，視乎病情或需輔以化療。透過定期臨床、內窺鏡、造影檢查、及EBV DNA檢測密切跟進。如放療後腫瘤仍在或復發，便需接受根治性手術。如及早發現可運用微創手術 （MIS）以減低手術創傷。

口腔和咽喉癌則常見於長期吸煙及飲酒的老年群組。口腔癌其他風險因素包括咀嚼煙草和檳榔、口腔長期受損、梅毒和免疫功能低下。症狀包括久不愈合的潰瘍和頸部腫塊。首選治療是根治性手術，晚期或需輔以放療。早期咽喉癌或無明顯病徵，因此確診時多為晚期，有頸部腫塊、聲沙、吞嚥困難和氣道阻塞等症狀。此外，與人類乳頭瘤病毒（HPV）相關的口咽癌可經由口交傳播，患者通常較年輕，無吸煙和飲酒習慣。如及早發現，咽喉癌可透過MIS或放療根除。晚期患者則按需要制訂組合治療方案。

至於唾液腺腫瘤，最常見的是腮腺腫瘤，大多數為良性。若腫瘤體積迅速增大、出現面部癱瘓及頸部腫塊，則有可能是惡性。惡性腫瘤需透過穿刺細胞學和造影檢查，評估其性質和分期。惡性腫瘤和有惡化機會的良性腫瘤如多形性腺瘤，則需要手術治療。

所謂「預防勝於治療」：戒煙戒酒、少吃煙熏醃製食品和接種HPV疫苗，都有助降低各種頭頸癌的風險；及早發現和治療，就可提高治愈的機會。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系名譽臨床副教授 周令宇

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