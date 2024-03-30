甲鏈併發中毒休克 外遊衞生勿疏忽

日本爆近400症 死亡率達3成 日本近月爆發甲型鏈球菌感染併發中毒性休克綜合症（STSS）個案，死亡率可高達30%，喜歡遊日的市民要當心！有醫生指出，大部分甲型鏈球菌感染只會引起輕微病症，但個別會導致嚴重併發症，亦可能感染流感後出現繼發性細菌感染，建議市民應接種流感疫苗，減低繼發性感染風險，外遊時亦應注意個人衞生。

亦可併發猩紅熱 港今年迄250宗 甲型鏈球菌可透過飛沫或與接觸受感染呼吸道分泌物傳播，感染後可引致猩紅熱，亦可併發肺炎、腦膜炎，嚴重可致較罕見的中毒性休克綜合症（STSS）。根據日本國立感染症研究所統計顯示，截至上月25日，今年由甲型鏈球菌感染誘發的STSS患者人數達378人，較去年同期增約40%，料今年總數將破紀錄。在本港，甲型鏈球菌併發STSS並非法定須呈報傳染病，但甲型鏈球菌可引致的猩紅熱則須要呈報，截至本月27日，本港今年共錄得約250宗猩紅熱，比去年全年的167宗更高，暫無出現因猩紅熱引致的死亡或嚴重個案。

家庭醫生林永和表示，甲型鏈球菌大部分只會引起輕微病症，近期曾向兒科醫生了解過，部分兒童在旅遊期間感染甲型鏈球菌，及時處方抗生素可控制病情，如果情況嚴重則需要呈報政府。他指，甲型鏈球菌病徵包括喉嚨痛、發燒及咳，與一般傷風、感冒或新冠病徵相似，醫生會因應患者病情發展及淋巴狀況，判斷是否要抽取咽喉樣本化驗及開立抗生素，又提醒若突然發高燒、喉嚨非常痛及咳嗽，很可能是細菌感染，若外遊期間有傷口更要小心處理，以防感染甲型鏈球菌，發展至STSS或壞死性筋膜炎。

新冠疫後病毒活躍 籲打流感針 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指，甲型鏈球菌一般可共生，普遍有10%至15%人的喉嚨帶有該菌，較常影響兒童，若抵抗力弱或會致病。他表示，新冠疫情後各類病毒轉趨活躍，近月全球多地的甲型鏈球菌感染增加，感染流感等病毒後亦較易繼發性感染甲型鏈球菌等細菌，建議市民應接種流感疫苗，減低流感引起細菌感染的風險，外遊時應注意個人衞生、需要時戴口罩，若現病徵應盡快求診。