麗玥苑位置好 大單位多 房委會料搶手

【本報訊】「綠置居2023」前日開始接受申請，為期3個星期，身兼房委會資助房屋小組委員會委員的議員梁文廣昨日在電台節目中指，今期推出的長沙灣麗玥苑地理位置良好，附近設備完善，加上有大量大單位，相信銷情熱烈。至於市建局旗下港人首置項目「煥然懿居第三座」選樓及銷售程序亦已完成，仍有約三分一單位未售出。他則指銷售情況較想像中差些、「跌咗眼鏡」，認為在外圍市況下行時，市場一些小單位的價格會與「首置盤」重疊，首置盤買賣有限制，會減少其吸引力。

倡混合居屋首置盤 增靈活性 梁文廣指麗玥苑鄰近長沙灣港鐵站，算是深水埗中心旺區，附近的社區設施相對完善，而今次單位數量多，及按《施政報告》的建議，已沒有俗稱「納米樓」的百多呎小單位，反而增加過往未見過的三房兩廁大單位，相信銷情不錯。

而談及首置盤是否完成歷史任務，他表示目前的置業階梯沒有問題，惟不夠靈活，建議當局會否將居屋及首置盤混合，待項目落成準備銷售前，按當時市況再決定是以居屋或首置盤出售，才可更為「貼市」。他強調不是要放棄首置盤，很多時地盤的內部硬裝都是在建築後期才進行，認為當局因應市況可在後期作調整，又認為最大問題在於定價。他指當局多數在推出項目前半年至8個月定價，至正式銷售後，可能市況下行令折扣率減少，強調出售資助房屋在實際折扣率上必須與私樓有明確分界。

他亦建議未來政府興建的公屋及資助房屋比例，由現時的七三比改為五五比。他表示居屋很多時都會超額認購，反映市場需求大，房委會財政又依靠出售資助房屋作為主收入，當局的長策顯示未來落成樓宇會超額完成，認為當局可將超額單位用作銷售，可為市民解決上樓問題又可增加房委會收入。至於居屋抽籤機制是否可參考公屋變成輪候冊，他認為做法值得思考，亦建議可用計分制，將曾參與多少次抽籤加分，惟不用連續幾多次參與，因市民買樓始終是決定未來一段時間的生活環境，未必每次都會參與。