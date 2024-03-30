西九高鐵站人流如鯽 旅團自由行各有捧場客

【本報訊】踏入復活節長假，西九龍高鐵站昨人頭湧湧，站內大螢幕顯示高鐵車票餘票均已售罄。不少市民選擇跟旅行團出遊，亦有市民選擇與家人朋友「自由行」。市民陳小姐表示，她將與友人前往廈門4日，出發前已在內地社交媒體上做足攻略，早已預訂酒店及車票，預計平均每個人的購物及吃飯使費在2,000元左右。

8口家遊雲南 團費4萬元 至於出發去江西的曾先生及陳先生指，僅兌換幾千元人民幣，是次只是進行為期4日的交流活動，相信不會花費太多。選擇跟隨旅行團出行的施先生表示，因要遷就子女放假，在朋友推薦下，趁復活節長假一家8口參加雲南旅行團，一個人約需5,000元團費。這次車程預計需時8小時，其家人表示第一次乘搭長途高鐵，未知體驗如何。

到重慶旅行的彭女士一家5口跟團出行，每人團費約5,500元。選擇旅行團的原因主要是因為家中有小孩、老人，跟團會比較方便。彭表示，此次旅行主要是家中長者想去較遠的地方，但又需要家人陪同，索性便全家一齊出來玩。她又指，車程約要7個小時，但老人家不願搭飛機，就選擇高鐵。