排隊出境苦候金巴 玩樂興致盡掃 遇外遊高峰 經大橋入澳門耗4句鐘

【本報訊】大批港人趁假期離境，本港多個離境口岸昨日大擠塞。港珠澳大橋香港口岸昨午已被出境市民逼爆，據現場人士指，整個大堂站滿等候出境的市民，各人辛苦排隊出境後，等候金巴又大排長龍，有市民排隊約3小時還沒能上車，趁放假到澳門小休的港人表示，昨日用了約4小時才能千辛萬苦到澳門，大感不值，以後會迴避高峰期出遊。

昨午抵達澳門的陳先生表示，在香港搭巴士抵達港珠澳離境大堂時，已見人頭湧湧，他與家人如常排隊，誰料到金巴站時又要大排長龍，結果一行人用了4個小時才到達澳門，與平日來往港澳只需約一個多小時大相逕庭，各人本想輕鬆玩樂的心情也大受影響，以後會避開高峰期出境。有港人則指，昨日的塞車和人龍情況較平時嚴重，加上天氣炎熱，最慘是離境後等金巴時已進退維谷。

入境珠海車輛倒灌澳門 運輸署昨午已發出呼籲，指大量旅客等候乘坐金巴出境，雖然金巴加強了服務，仍有大量市民等候，呼籲市民妥善規劃行程，耐心等候。

澳門方面昨日亦一度塞車，當地警方指，由於入境珠海的車輛倒灌至港珠澳大橋澳門口岸出境車道，港珠澳大橋珠海口岸入境交通擠擁，當局呼籲粵澳兩地牌駕駛者經其他口岸離境。