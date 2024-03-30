機場出境打蛇餅 市民：香港無嘢玩

【本報訊】香港國際機場昨人流如鯽，除到達機場的巴士落客位塞車外，等候櫃台辦理登機手續和出境位置亦大打蛇餅。有市民預早5小時到機場，擔心出境人潮過多影響起行；有市民被問到為何不留港，則笑指：「香港玩到無嘢玩。」

4口家赴日賞櫻 預使6萬元 市民馮先生一家4口計劃到日本福岡8日遊，因為當地「多親子嘢玩」，也希望有一兩天可以觀賞櫻花，他又表示機票貴了，幸好早於半年前已經購買，機票錢4個人大約花費一萬多元，預計需旅遊開支約5至6萬元。他直言：「香港玩到無嘢玩，都玩唔到咁多日。」

另一市民霍先生與朋友一行3家10多人去新加坡7天，小朋友們興奮表示計劃要到水上樂園和最期待的樂高樂園遊玩，為免人潮擠擁，一行人特地早約兩小時到達機場，霍先生又稱：「已經有4年無飛過了！」故在復活節假期選擇外遊。

與朋友二人一同去高雄潛水的黃先生表示，高雄「個海特別靚」，為此一早購入機票外遊，大約每人用了2,000至3,000元左右。另外，溫氏一家3口亦到曼谷旅遊，雖然機票較平日貴了約25%，但因一早預訂故不算難買，溫先生指每年一家人會去旅行約兩至3次，「長假期間唔中玩吓」，更提早5小時到機場以免塞車，預計會花約一至兩萬元消費。