免費搭渡輪維港遊 旅客不知揭宣傳不周

無善用地區網絡籌謀 碼頭未見人流 政府自誇要做「盛事之都」又自打嘴巴。「藝術三月」昨日安排尖沙咀往返中環及灣仔的渡輪免費載客，惟因缺乏宣傳，有市民及遊客更表示不知道活動提供免費渡輪，可見文化體育及旅遊局宣傳不力。議員認為派雪糕、免費搭天星小輪市民均可實際受惠，亦能配合「藝術三月」各項展覽及活動，理應能鼓勵本地消費，當局應更大力宣傳，利用地區人士及網絡，令更多人知悉，讓市民計劃假期活動時能多考慮留在本港。

配合「藝術三月」盛事 當局推動「藝術三月」活動，舉行多項活動及展覽，本月逢周六於灣仔、中環、金鐘及尖沙咀免費派雪糕，昨日則安排尖沙咀往返中環及灣仔的渡輪免費載客。當局日前於社交平台上發文，推介利用免費渡輪的「藝術三月」版維港遊攻略，日間於尖沙咀香港藝術館參觀，之後乘搭渡輪到位於中環的Art Central，沿海旁可步行至灣仔會展參觀Art Basel藝術展；到晚上則可步行至添馬公園觀賞「發光蛋」藝術裝置「teamLab：光漣」，亦可於灣仔碼頭乘搭渡輪回到尖沙咀鐘樓欣賞「梵高．樂印」展覽。

不過，記者昨午到尖沙咀天星碼頭附近視察，發現碼頭不算擁擠，未見有很多人乘搭渡輪。市民冼小姐表示，事前並不知道有免費搭天星小輪活動，是步行到附近才得知，而剛下船的王女士亦指事前不知能免費搭船。市民陳先生特地偕同家人搭渡輪，他表示從新聞上得知免費搭船活動，小朋友也很喜歡搭船，又認為近期當局推出一系列帶動本地消費活動，令整個社會氣氛有所改善。

市民冀獨特活動吸客 另一名留港消費的市民卓先生則指，現時來港遊客大多僅逗留一兩日，對於本港旅遊經濟幫助不大，而且內地在物價、服務等方面有優勢，除非本港有獨特風格的活動，否則難以吸客留人。

議員葛珮帆表示，無論派雪糕還是免費搭天星小輪，市民均可直接受惠，不少市民對獲派免費雪糕感興奮，而且免費乘搭渡輪，更可配合維港兩岸各藝術活動及展覽，理應對市民有一定吸引力。不過，她認為當局宣傳上有明顯不足，導致有市民完全不知能免費搭船，建議除了更加善用固有宣傳渠道，亦可將相關資訊主動傳遞予區議員、關愛隊等地區人士，利用其地區網絡令更多市民知悉相關活動。