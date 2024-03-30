消費力外流 食肆排隊執笠

【本報訊】香港零售業表現慘淡，去年尾出現的港人北上潮，更在港掀起執笠潮。近日再有飲食店舖倒閉，包括在旺角開業十多年的北海道活壽司、旺角的十大碗粥麵專家、深水埗山東餃子，上述店舖有的由於租約期滿，有的因為業務重整或經濟壓力，新蒲崗大有街的牛歡喜今日會結業，北海道活壽司則營業至明日。執笠、倒閉潮廣受關注下，社交平台更出現一個名為「全港店舖執笠結業消息關注組」的群組，網民爭相在此通報各區店舖結業的消息，更有人呼籲港人留港消費。

出入境逆差 生意銳減20% 綜合網民的報料，荃灣荃新天地一期的馬莎M&S、荃灣如心廣場2期的Green Common等亦決定撤退。可見這一波執笠潮，無論商場舖、街舖，或小店、大集團都難幸免。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，港人北上潮對本港食肆的影響頗大，由於出境人流比入境高太多，即使平時也有約10多萬人出境，令本港消費力嚴重外流，他預料復活節假期中，本地食肆整體生意會減少兩成，晚市更會減達三成，呼籲當局加大力度，吸引旅客來港。

黃又提及最近有連鎖茶餐廳結束多間分店，有批評指香港服務業態度不佳、無禮貌，他解釋，新界北租金貴、欠缺人手，自然服務亦欠佳，就旅發局宣布動用1.35億元推廣「全新禮貌運動」及支持業界措施，黃家和坦言人手充足自然會提升服務，「講乜都假！」