笑看天下：豪門悲劇與安樂死

長者悲歌奏不停！以老護老、老老相依嘅悲劇，以前常見於貧窮階層嘅長者，今趟較為人關注及談論嘅則是豪門也釀照顧者悲劇。患腦退化、肌肉萎縮且行動不便嘅84歲男戶主，周三凌晨喺九龍塘老牌豪宅內，被家傭發現躺床昏迷，其七旬妻子則身有刀傷倒地不省人事，身旁有一把染血漬𠝹刀。

救援人員接報趕至，證實男戶主當場死亡，其妻子經救治後危殆。據了解，死者係一間廚具公司嘅家族成員，而受抑鬱症及情緒病折磨嘅死者妻子，因擔心無力照顧丈夫，曾於兩周前透露死念；相信有人以膠紙封着丈夫口鼻再企圖自殺，案件列作「謀殺」及「企圖自殺」，涉案妻子涉嫌「謀殺」被捕。

呢單悲劇依老朽看，不僅是「以老護老」悲劇咁簡單，因為戶主家族成員顯赫，係成功商人，死者據悉曾為註冊醫生。男死者及其妻都各有一名傭人照顧，是以不能只說成是「以老護老」，不勝壓力而要走上「殺夫自盡」的不歸路。男死者係腦退化兼肌肉萎縮，即係有認知障礙加上長期臥床，久病折磨，其求生意志有多少恐怕非外人可忖測；至於71歲妻子患抑鬱症及情緒病，佢嘅壓力爆煲並不一定來自照顧死者，因為有傭人幫手；殺夫念頭，大有可能來自抑鬱以及情緒病，一時諗歪咗或想唔開，才對老夫狠下殺手幫佢「解脫」！

香港人口老化，「壽則多辱」在各階層不時發生，今趟豪門悲劇，老朽想起「安樂死」，一般基層要到合法國家如瑞士安樂死，或許經濟上不允許，而有經濟能力嘅長者如因久病折磨，其實，想死得有尊嚴和優雅些，老朽認為應該可以選擇安樂死！呢單豪門悲劇，未知大家會否對安樂死有特別睇法？