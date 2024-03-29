撥亂反正：中國恐成IS新目標

昨日分析了恐怖主義組織伊斯蘭國（IS），為何選上俄羅斯頻頻發動恐襲，其實中國亦很可能甚至經已成了IS等極端伊斯蘭組織的新目標。日前在巴基斯坦就發生了一宗針對中國援建項目的自殺式炸彈襲擊，造成5名中國工程建築人員及一名當地司機死亡。

據報受襲車隊人員來自中國葛洲壩集團公司，在當地進行達蘇水力發電計劃。該計劃為中國一帶一路倡議下，與巴基斯坦合作建設「中巴經濟走廊」的重點項目之一，為區內擬建的鐵路、港口及其他產業發展供電。該項目在2021年也曾遭受恐襲，導致9名中國公民喪生，水壩工程一度停工。

中巴經濟走廊引發爭議的原因錯綜複雜，在國內涉及資源與利益分配問題，不同省份、黨派和地區勢力存在不同訴求，例如巴基斯坦塔利班（並不隸屬阿富汗塔利班，兩者近年更為敵對關係）就並非原則上反對有關項目，而是希望無本生利從中收取「過路費」。在國外則引起鄰國印度不滿，因為部分發展涉及印巴有主權爭議的巴控喀什米爾地區，莫迪政府被指有份資助當地的反政府及分離主義組織，即使對方是伊斯蘭教而非印度教教徒。

此外還有更廣泛的宗教、意識形態及地緣政治問題，包括中國對俄羅斯、伊朗、敍利亞政府，以及阿富汗塔利班等IS死敵的支持，聯同俄國協助多個中亞及非洲國家打擊當地的極端伊斯蘭組織，在國內嚴打新疆的分離主義分子及推動伊斯蘭教徒世俗化等。

今次恐襲暫未有組織公開承認責任，但襲擊發生在中國解放軍高調參與巴國大閱兵，以及巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫訪華前夕，明顯並非僅針對水壩工程或中巴經濟走廊，而是指向中國與中巴關係。