自成一家：日朝互動 各有盤算

近年美國全力打壓中國，加上兩年前俄烏爆發戰爭，令東北亞地區儼然分成中俄朝和美日韓兩大陣營。有趣的是，北韓和日本近來反而有些互動。據北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正透露，日本首相岸田文雄曾經要求與金正恩舉行峰會。而平壤政府初期對此並無直接表達反對的立場。

北韓曾是日本的殖民地，兩國因為歷史舊帳一向不睦，過去幾十年又因為平壤綁架日本人及研發核武而關係緊張，至今沒有建立外交關係。雙方這次互相向對方釋出友好信號，引起外界熱議，但我對兩國所謂的友好互動能走多遠頗有懷疑。

北韓國力小，能在東北亞屹立不倒，很大原因是它擅長在中美俄等大國之間左右逢源。這次北韓高調公開曾和日本互動，看不出是金正恩有意調整外交政策，反而更像是以前那樣，企圖利用與日本緩和關係抬高身價，向中俄爭取更多的經濟援助。

至於岸田文雄表達與北韓改善關係意願，也有自己的打算。一是借此離間中俄朝關係；二是一旦和北韓修好，就可成為他的一大外交成就，有助鞏固民望。但岸田也不會天真地有過高的期望，畢竟北韓經常一拿到便宜就翻臉不認人，中美韓等國多年來和北韓交往都吃過北韓不少虧。事實上，金與正日前說若日本放下綁架問題，兩國可以共同開創新的未來，但近日又改口說拒絕與日本接觸。

客觀而言，日本和北韓發展關係仍有很多難題要解決，除了上世紀七、八十年代被平壤綁架的日本人議題，另一方面也要視乎美國政府的態度。日本在二次大戰後就沒有外交自主，與美國保持政策的一致性至關重要。當前美朝關係未見有突破性改善，日朝縱使互動頻頻，也很難走得太近。