橫眉冷看：富豪不敢買香港樓？

反華勢力老是發出聒耳聲音，說中美兩國掀起貿易戰，加上通過《港區國安法》之後，香港不再是宜居地。有錢人要麼沽貨離場，要麼乖乖待宰，外面的富豪路經此地，恐怕也會過門不入。

現實的情況是如何？我們不一定要看甚麼大數據，單看一、兩個樓盤的銷情，便可知端倪。近年很多人抱怨，說香港的住宅樓價猶如水銀瀉地，但你可知道，一個位於龍駒道的樓盤，近日一套房子的價格，便創出九龍區的歷史新高。剛售出的房子，樓面面積約11,000呎，售價10億元，平均呎價高達8.6萬元，破盡九龍區的紀錄。

這是單一例子嗎？不是的，自今年1月至今，該樓盤售出的物業總值達29億元。讀者或許嘀咕，一個樓盤賣出二、三十億元有何稀奇？問題是這29億元，合共只涉及6套房子，也就是說，平均每套房子的售價近5億元。如果說香港的富豪們正「冇鞋挽屐」出走，外面的富人又裹足而不入，試問這些超級豪宅又是由誰承接？大家可別忘了，特區政府壓抑樓價的措施，是在一個月前方才撤銷，而上述6套豪宅，絕大部分卻是在「撤辣」前售出的。香港以至對香港有興趣的富人，究竟有多少，於斯可見。

除了以上例子，一個位於九龍啟德區的樓盤，近期的呎價亦創出歷史新高，其中一套房子售價達1.49億元，平均每呎6.8萬元。以此觀之，富人對香港樓房的興趣非但沒有減少，更有人願意不斷付出史無前例的高價去搶購。不過，今日的香港確實正經歷漫畫《三毛流浪記》之中，所講的兩個世界。富人朱門大戶、寸土尺金，但不少平頭百姓倒是擠在蝸居，還要不停為高漲的供樓開支而日夕憂心！