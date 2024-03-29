筆下風雲：醫生涉毒 慘劇頻發

多年前，香港因為倫常慘劇頻發，特別是天水圍發生多宗滅門倫常慘案，因而有悲情城市之名。時移世易，香港是否悲情不再？九龍塘豪宅揭發以老護老走上絕路的倫常慘案，八旬男戶主患有腦退化和肌肉萎縮，疑被七旬女戶主用膠紙封口鼻窒息致死，女戶主復以𠝹刀割頸割手命危。

事件令人嘆息，不難想像，老夫婦鶼鰈情深，妻子才會放不下老伴，自己也患上抑鬱症，鑽入牛角尖。他們本身聘有最少兩名傭人，起居飲食有人料理，已比許多貧病家庭優勝，結果卻一樣想不開。同類慘劇今年已經發生多宗，包括73歲廉署退休執行處處長李俊生，被發現從北角城市花園寓所墮下身亡，疑因為照顧失憶妻子不堪重負；此外，一對年長夫婦在港鐵石門站殘廁內用膠袋笠頭窒息昏迷，其中80歲丈夫送院後死亡，需坐輪椅的71歲妻子則被救回，真不知誰個更悲慘！

倫常慘案豈止於此，九龍城一私人屋苑，發生4歲女童疑遭生母施虐案，女童目前仍留醫深切治療部，身上有多處瘀傷。事件由8歲兒子揭發，不難想像，這個家庭一點也不快樂，8歲兒子可能常常目睹胞妹受虐，才會如此「醒目」。

更令人啞口無言的是，法庭新聞披露，一名婦產科男醫生與一名男護士於油麻地被執法人員截查，發現身上藏有懷疑毒品及冰壺等吸毒器具。人員其後到二人租住的酒店房間調查，再發現毒品及吸毒器具。兩位醫護人員飽讀詩書，竟然疑淪為癮君子，他們為病人服務的時候，不知是否神志清醒？會否早已發生醫療事故？還有，一名伊利沙伯醫院副顧問醫生，被指以家人及病人之名濫開千支咳藥水私用，涉行為失當及盜竊罪受審。香港愈來愈悲情古怪，不是撞邪是甚麼！