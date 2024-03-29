強詞有理：美以唱雙簧

聯合國安理會通過要求以巴立即停火的決議案後，以色列繼續向加薩地帶發動猛烈空襲，一天之內就炸死80多人、90多人受傷，可見內塔尼亞胡政府執意與全世界為敵，壓根兒無意遵守聯合國決議案。其底氣從何而來？當然是因為美國的撐腰。儘管這次美國投了棄權票，沒有像之前那樣行使否決權，安理會才得以通過決議案，但明眼人都知道，美國只是為了掩人耳目，而不是真正為了停火，更不是為巴勒斯坦人的生命安全着想。其駐聯合國代表聲稱安理會決議案沒有約束力，分明就是縱容以色列繼續濫殺無辜。

如果連安理會的決議案也沒有約束力，甚麼才有約束力？聯合國還有甚麼存在價值？實際上，聯合國憲章寫得清清楚楚，安理會的決議對各國都具有約束力。美媒也承認，安理會決議就是國際法。老美平時總是將國際法掛在嘴邊，開口閉口「基於規則的國際秩序」，如今卻將聯合國安理會的決議貶得一錢不值，如此虛偽的雙標，令人嘆為觀止。

最好笑的是，美國和以色列還在唱雙簧。以方一度宣布取消派代表團訪問美國，並且召回在卡塔爾與哈馬斯談判的團隊；美方則聲稱十分失望、驚訝及困惑。美以表面上針鋒相對，互相嗆聲，其實一切都是在演戲，騙不了任何人。美國政府多次公開表明以色列進攻拉法將是一個錯誤，總統拜登更加警告以方不要觸及「紅線」，但是以色列偏偏要觸及紅線，美國又能怎麼樣？

顯而易見，美國正處於進退兩難的尷尬處境。一方面基於與猶太人的特殊背景，以及為了維護本身在中東的利益和影響力，必然無條件全力支持以色列；一方面又擔心被以色列的戰爭罪行拖累，有損國際形象，被大多數國家唾棄，因此不得不惺惺作態，假意與以色列極右政府「切割」。其實大家都知道，美國已被以色列綁架，狼狽為奸，助紂為虐，根本無法切割。內塔尼亞胡政府之所以如此偏執狂妄，還不是因為美國長期包庇縱容所致？

美國本以為以軍可以輕易蕩平加薩，消滅哈馬斯，沒想到戰爭拖了將近半年，哈馬斯固然沒有被消滅，加薩也不受以色列控制，反而引發紅海危機，將美英拖入泥沼。鑑於國際社會對以色列種族滅絕暴行的強烈憤慨，以及一浪高於一浪的反戰呼聲，美國不得不為自己預留後路。