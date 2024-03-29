龍吟虎嘯：只有日本能幫美打仗

美國發動大國博弈，中美關係時而尖銳，時而緩和；時而再尖銳，時而再緩和。中日關係也隨之矛盾加劇加深和複雜起來，日本總要跟着美國的指揮棒轉，跟着美國的節奏走，日本基本上沒有自己的「對華政策」，只有「美日對華政策」。白宮和華府掌控日本比掌握美國任何一個州政府還方便順手，美國對華政策中最重要、影響最大的是台灣問題，利用台灣是美國遏止、圍堵、打壓北京的最大抓手和棋子。

美國要加強利用台灣，首先要「保住」台灣，「維持兩岸分裂現狀」；而要「保住」台灣，就要把日本拉入「保台」圈子。在美國的計劃和布局中，有一大堆來自世界各地的盟友和近鄰一起「抗中保台」，但絕大多數不中用，只能跟着瞎起哄，不夠膽也不夠力真能幫到美國和台灣，只有台灣近鄰的日本「最有用」，尤其能在台海之戰中發揮作用。南韓也有幾分力量，但未必聽美國的。澳洲、菲律賓也很聽美國的，但他們那點似有若無、從未像樣打過仗的兵馬也屬無用。如此看來，小日本「擔子」很重，「責任」不小。

二次大戰後，小日本已被打殘、打廢、打破膽，從此不想也不敢再打仗，它要感謝美國及世界和平力量給它制訂了「和平憲法」，從此可一心發展經濟，過安生日子。不料，山姆大叔為了自己的戰略利益要打壓中國，就把日本綁上了戰車，加上小日本中很有一些人是有「戰爭基因」的，是想重振「大日本帝國」和「軍國主義」聲威的。他們被山姆大叔打怕了，但對中國尚有輕蔑之心，尚有不知今夕何夕的狂妄，以為只要跟着美國跑，一起打中國還是「穩贏不輸」的。如此這般，日本前首相安倍晉三才夠膽說，「台灣有事就是日本有事」，一副磨拳擦掌、躍躍欲試要參戰的架式。這話美國人愛聽，台灣社會那些「倚美謀獨」的勢力愛聽，而且大肆讚揚，這讓一些日本政客飄飄然起來，對中國的警告置若罔聞。