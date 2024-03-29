婦墮投資騙局失4100萬 拘無業男

【本報訊】執法部門於本周二（26日）接獲一名56歲女子報案，指她早前透過網上社交媒體認識一名騙徒，其後在對方提供的虛假網站，開設戶口投資虛擬貨幣，並把虛擬貨幣錢包連接至相關網站及把密碼交予騙徒。騙徒為了減低受害人防範，一度「給予甜頭」讓女事主獲利，其後又指示受害人相約另外兩位騙徒，進行面對面虛擬貨幣交收令她放下戒心。

由2023年9月3日至2024年3月5日，受害人先後20次把合共2,800萬元，用作與當中一名騙徒交收虛擬貨幣；另有22次與另一名騙徒交收約值1,300萬元的虛擬貨幣，並把全數虛擬貨幣連結至虛假網站。當受害人擬透過網站提取金錢時，則被告知需要收取高昂手續費，她因未能繳交款項，隨即發現無法登入上述網站，並且與該合作夥伴失聯，此時始知懷疑墮入騙局。

1500萬為借貸所得 據悉，受害人損失約4,100萬元，其中1,500萬港元屬她借貸所得。執法部門於本周三（27日）經情報分析後，鎖定其中一名曾與受害人進行面對面交易的可疑人士身份，並於同日下午拘捕一名姓潘（33歲）無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人士已被扣查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。