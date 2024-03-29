涉款8500萬 破黑幫洗錢黨 拘主腦5骨幹

新界南冚毒窟賭檔 3日82人落網 新界南總區執法部門自本周一（25日）起一連3日，展開代號「犁庭掃穴」及「凌曉」反罪惡行動，突擊搜查由黑社會操控的不法場所，搗破包括賭檔和毒窟等，共拘捕82人。行動中，人員循線鎖定一個受黑幫操控的洗黑錢集團，相信有人利用銀行帳戶清洗非法網上賭博收益，涉款高達8,500萬元，至本周一拘捕集團主腦和5名骨幹成員。初步調查顯示，被捕主腦是黑幫和勝和頭目，相信行動已重挫該黑幫氣燄。

調查人員表示，今次的行動針對新界南區涉及黑社會的黑點，期間總共拘捕62男20女（14至83歲），涉嫌「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」、「非法禁錮」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「經營賭博場所」等罪名。

在打擊賭博方面，執法部門在荃灣、葵涌和大嶼山分別，搗破兩個釣魚機賭檔及兩個地下竹館，當中拘捕20人，檢獲13部釣魚機、多張電動麻雀枱等賭具和賭款；在打擊毒品方面，人員在各區以涉嫌「販運危險藥物」和「藏毒」等罪拘捕12人，檢獲懷疑可卡因、海洛英、冰毒、大麻、氯胺酮等，總值約300萬元。此外，人員偵破近期區內一些與黑幫有關的嚴重案件，包括近期在荃灣區出現的數宗行使偽鈔案，以及一宗意圖搶劫案件。經深入調查後，人員發現犯罪者是區內一名惡名昭彰的黑社會分子。

虛擬戶口收受賭注 另外，由去年9月起，執法部門調查黑社會的洗黑錢活動，透過情報收集和財富調查，發現一個由黑幫操控的洗黑錢集團，利用虛擬戶口為設立於海外的賭博網站收受賭注，並且清洗相關犯罪得益。該集團會透過即時通訊軟件、社交媒體，甚至在賭檔內招攬賭客，聲稱可以提供網上賭博服務。當賭客聯絡網站中介後，中介會要求他們把資金轉入指定銀行戶口，以兌換積分參與賭博。至於涉事戶口有部分由集團成員自行開設，亦有預先買入的傀儡戶口。

人員其後鎖定6名集團骨幹成員，包括一名幕後主腦，相信集團從2021年11月至2023年6月期間，透過9個虛擬銀行戶口清洗黑錢，相關成員各自處理260萬至2,800萬元不等的款項，總金額達8,500萬元。

9帳戶交易10萬次 為了掩飾犯罪得益及資金流向，該集團在短時間內利用多個戶口進行頻繁的互相轉帳，試圖避開執法人員追查，其中一個戶口更在半年內進行超過4萬次交易，而全數9個帳戶累計錄得超過10萬次交易紀錄。

基於上述調查結果，人員在本周一以涉嫌「洗黑錢」拘捕集團主腦等6人（31至48歲），他們俱有黑社會背景，另在各人的住所檢獲手機、平板電腦和現金等證物。

據了解，黑幫和勝和因牽涉近期港九新界多宗暴力罪行，成為今次行動的重點打擊目標，至於被捕的洗黑錢集團主腦，更是該黑幫的頭目角色。執法部門指出，行動已打擊該個活躍區內的黑社會集團，截斷其非法收入來源。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。