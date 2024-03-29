涉販毒藏毒 醫生還押 男護准保
【本報訊】一名婦產科男醫生與一名男護士於周二（26日）在油麻地登打士街被執法人員截查時，發現他們懷疑藏有毒品及冰壺等吸毒器具。人員其後再到二人租住的一間酒店房內，並發現內有毒品及冰壺等吸毒器具。兩人被控藏毒及販毒等6罪，昨被解往九龍城裁判法院應訊。兩人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月25日再訊，以等候政府化驗所報告。兩人當中的男護士獲准以一萬元現金保釋，男醫生則須還押。
酒店房檢貨及吸食器具
被告分別是柳國豪（31歲，報稱護士）及陳浩霖（32歲，報稱醫生）。兩人共被控6罪，柳單獨被控一項管有第I部毒藥罪，指柳於2024年3月26日，在油麻地登打士街8號外並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥；陳單獨被控藏毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共兩罪，控罪指陳於上述同日同地管有毒品及管有一個冰壺。
兩人另外共同被控管有第I部毒藥、販毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共3罪，控罪指兩人於2024年3月26日，在紅磡德豐街九龍海逸君綽酒店3,378室，並非按照藥劑業及毒藥條例條文規定，管有毒藥表第I部所列毒藥、販毒及管有一冰壺。
翻查香港醫務委員會註冊醫生名冊，陳浩霖是婦產科專科醫生，於2015年獲得中文大學內外全科醫學士資格、2022年獲專科資格。案件編號：KCCC 821/2024
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：