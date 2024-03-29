涉販毒藏毒 醫生還押 男護准保

【本報訊】一名婦產科男醫生與一名男護士於周二（26日）在油麻地登打士街被執法人員截查時，發現他們懷疑藏有毒品及冰壺等吸毒器具。人員其後再到二人租住的一間酒店房內，並發現內有毒品及冰壺等吸毒器具。兩人被控藏毒及販毒等6罪，昨被解往九龍城裁判法院應訊。兩人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月25日再訊，以等候政府化驗所報告。兩人當中的男護士獲准以一萬元現金保釋，男醫生則須還押。